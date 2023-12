Marianella: "Se il Milan aspetta i gol di Jovic rischia di aspettare parecchio"

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Jovic: "Se il Milan aspetta i gol di Jovic rischia di aspettare parecchio. Ha fatto una sola stagione buona in carriera con l'Eintracht Francoforte, la seconda la fa con la Fiorentina con 13 gol in 50 partite".

Senza gol

Per Jovic, così come per Chukwueze in Champions, oggi contro il Frosinone potrebbe essere la giusta occasione per tornare al gol, sfiorato proprio contro la sua ex squadra in occasione della partita vinta dal Milan contro la Fiorentina. Toccherà all'ex attaccante di Francoforte e Real Madrid guidare l'attacco del Milan contro il Frosinone, con Giroud ancora squalificato e con il baby talento Francesco Camarda come prima alternativa in panchina.