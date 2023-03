Marianella su Ibra: "In area le ha prese tutte lui contro la Salernitana. Può dare ancora tanto al Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Massimo Marianella ha parlato così a Sky di Zlatan Ibrahimovic e del suo ingresso in campo contro la Salernitana: "Ibrahimovic ha fatto Ibrahimovic, le ha prese tutte, però non lo metterei in alternativa con Giroud. Non ha i 90 minuti nelle gambe. Il suo ruolo deve essere questo, cioè portare voglia, carisma e aiutare i giovani. In area le ha prese tutte. Per me può dare ancora tanto a questa squadra".