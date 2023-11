Marianella su Ibra: "Una figura carismatica in una squadra importante come il Milan serve sempre"

Intervenuto a Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Ibrahimovic: "Il Milan secondo me, sbagliando, ha rinunciato ad una figura molto importante e non solo come immagine che è Paolo Maldini. Una figura carismatica in una squadra importante come il Milan serve sempre e Ibra ha fatto capire chiaramente che ama questa squadra. Si è professato tifoso, o comunque molto legato alla maglia e ai tifosi rossoneri".