Marianella: "Zaniolo al Tottenham non sarebbe il titolare ma un'alternativa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Marianella, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche su Nicolò Zaniolo, giocatore in uscita dalla Roma seguito anche dal Milan: “Quando sta bene ha le caratteristiche per giocare in Premier League. Con un allenatore italiano il Tottenham poteva essere un idea ma lì andrebbe a fare l’alternativa dietro Harry Kane, non il titolare”.