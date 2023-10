Mariani arbitro di Milan-Juve: è il secondo incrocio stagionale con i rossoneri

La partita tra Milan e Juventus sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, che per la ventesima volta dirigerà il Milan (tre nella scorsa stagione 2022-23, l’ultima delle quali la vittoria dei rossoneri proprio a Torino contro la Juve per 1-0). Si tratta già della seconda direzione stagionale: la prima sempre a San Siro contro l'altra squadra di Torino, nel corso della seconda giornata (4-1 per il Milan). Il bilancio del Milan con Mariani al fischietto è di 11 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.