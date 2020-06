Marino: "Contratti oltre il 30 giugno? Possibile che alcuni non si accordino"

In merito alla querelle sui contratti in scadenza il prossimo 30 giugno e la necessità di una nuova contrattazione a causa del rinvio del termine della stagione Pierpaolo Marino, ds dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni (Clicca qui per l’intervento completo) ai microfoni di Radio Sportiva: “Non abbiamo nessuno in questa situazione, solo il prestito di Ken Sema che viene dal Watford. Il problema si pone in generale, dipenderà dalla posizione che assumeranno i singoli interpreti. Credo che la Federazione potrà decidere insieme ai club per una scadenza prolungata ad agosto, ma condivido la perplessità che alcuni non trovino l’accordo”.