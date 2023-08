Marino elogia il Milan: "Idee innovative: cedendo Tonali si sono potuti permettere una campagna acquisti di livello"

vedi letture

In un'intervista a La Stampa, Pierpaolo Marino ha parlato del mercato di Serie A decretando quali squadre a suo giudizio hanno avuto le idee migliori: "Quella del Milan, per quel che riguarda il calcio italiano, è assolutamente innovativa: il metodo “moneyball” sono convinto che, anche in Italia, prenderà sempre più piede. Cedendo Tonali si sono potuti permettere una campagna acquisti di sicuro livello. Altrettanto hanno fatto Atalanta e Fiorentina: ai loro dirigenti, che sono stati coraggiosi, va fatto un plauso".