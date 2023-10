Marino: "Lotta scudetto? Vedo la Juve come outsider rispetto a Milan, Inter e Napoli"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Udinese, parla a "Tutti Convocati" su Radio 24 della lotta scudetto in Serie A: "La Juve nella lotta Scudetto la tengo sempre dentro, perché ha mentalità vincente e non ha le coppe. Anche se il mio amico Max Allegri non lo dice per una questione di comunicazione. Io vedo i bianconeri come outsider rispetto a Inter, Milan e Napoli".