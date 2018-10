Marino: "Mi aspettavo un colpo brasiliano da Leonardo. Paquetá taglia Bakayoko"

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino ha parlato anche del Milan e dell'acquisto di Paqeutà ai microfoni di Sportitalia, in occasione "40° Anniversario Pescara Club Donne Biancazzurre": "Mi aspettavo un colpo brasiliano da Leonardo, anche se non così presto. In questo modo si mette in discussione Bakayoko, un oggetto misterioso che probabilmente non sarà riscattato. I 30-35 milioni che servivano per il suo acquisto saranno usati infatti per prendere Paquetá. Mi preoccupano un po' i 126 milioni di rosso, ma quello era un discorso legato alla proprietà cinese. Questo Milan per ora si è mosso bene".