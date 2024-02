Marinozzi: "Anche oggi mostrata fragilità difensiva come nelle ultime trasferte"

Il Milan perde 3-2 a Rennes in una gara che ha messo in risalto, nuovamente, gravi problemi difensivi e di gestione. Nonostante la prestazione assolutamente insufficiente i rossoneri passano il turno e si qualificano agli ottavi di Europa League. Ne parla Andrea Marinozzi in diretta su Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Fragilità difensiva mostrata anche oggi, troppo golosi in avanti. I limiti che ha mostrato nelle ultime trasferte li ha mostrati anche oggi: 13 gol subiti nelle ultime sei trasferte. La qualità offensiva poi è uscita anche oggi, il gol di Leao nasce da un suo recupero in scivolata”.