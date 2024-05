Marinozzi: "Conceiçao e Fonseca accomunati dalla capacità di valorizzare la rosa. Per il resto sono differenti"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con 'Il Calcio è Servito' di SkySport 24, il giornalista Andrea Marinozzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera e sull'operato forse sempre troppo contestato di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazion.

"Stefano Pioli ha riportato il Milan ad altissimi livelli, grazie anche al lavoro di Maldini e Massara, non dimentichiamoci la squadra che hanno allestito. Il Milan vince lo Scudetto, insperato, fa semifinale e perde poi nel derby, è mancata anche la qualificazione sul campo in Champions League nell'ultimo campionato, poi causa Juve sono arrivati a giocare la Champions League. Per quanto riguarda Conceiçao e Fonseca sono d'accordo con Federico (Zancan n.d.r.), sono totalmente differenti ma anche qui c'è un aspetto centrale che fa anche capire il progetto del Milan futuro è: valorizzazione della rosa. E' un aspetto fondamentale. Si cerca un allenatore abile nella valorizzazione della rosa che ha a disposizione. Conceiçao ogni anno gli vendono i pezzi migliori e riesce poi a mettere dentro giocatori nuovi, senza abbassare il livello. Lo stesso discorso per Fonseca, penso due nomi nella sua ultima esperienza: Yoro in difesa e Zhegrova in attacco. E' riuscito a valorizzarli, a farli diventare titolari e sicuramente diventaranno pezzi pregiati sul mercato che permetterà al Lille di acquistare poi altri giocatori rimpiazzando benissimo questi due. E' questo quello che accomuna i due allenatori, poi per il resto sono differenti. Poi Conceiçao migliorerebbe la fragilità difensiva del Milan mostrata soprattutto quest'anno, quando ha provato a svoltare col pallone, cercando di fare un po' più di dominio nell'ultimo terzo di campo. Diventare una squadra meno verticale per cercare di gestire le partite con squadre più chiuse, ma ha perso sicuramente più compattezza difensiva. Per ritrovarla non basterà Conceiçao, servirà assolutamente un centrocampista con abilità difensive".