Marinozzi: "Il Milan difende concentrandosi sugli avversari, la squadra va in difficoltà se perde i duelli"

vedi letture

Andrea Marinozzi, nel pre partita di Milan-Slavia Praga su Sky Sport, parla del modo di difendere dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: “Ha una strategia chiara da anni. Il centrocampo solitamente si accoppia con i centrocampisti avversari senza palla e spesso questi duelli i rossoneri non li vincono. Contro l’Atalanta ha giocato una buonissima partita Adli, l’ha scelto proprio per vincere i duelli: ha dominato Koopmeiners che è complicatissimo. È quello che tra i centrocampisti, sotto questo punto di vista, sta migliorando di più. Non è la sua caratteristica migliore, gli altri sono un po’ indietro.

Reijnders nell’AZ aveva questo tipo di difficoltà ma giocava con Clasie, che è un centrocampista bravo nei duelli. Il Milan si concentra sugli avversari ed è un modo che ti può dare molti vantaggi, perché quando la recuperi poi vai diretto in porta, però spesso, non avendo una struttura a supporto, la squadra va in difficoltà se perde i duelli: questo è successo soprattutto in trasferta”.