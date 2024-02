Marinozzi: "Il Milan ha problemi di equilibrio e in trasferta si vede molto di più"

Il Milan è pronto a sfidare il Rennes. Tra pochi minuti, alle 18.45, al Roazhon Park in Bretagna, il calcio di inizio della gara di ritorno dei playoff di Europa League che mette in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea. Negli studi di Sky Sport 24, prima della sfida, si è parlato tanto del turnover fatto da Pioli a Monza e tutti gli opinionisti in campo hanno detto la loro. Qui le dichiarazioni di Andrea Marinozzi.

Le parole di Marinozzi sul tema del turnover: "I cambi credo che abbiano inciso ma in una minima parte. Non ho visto troppe differenze rispetto ad altre trasferte della stagione. La squadra ha proprio problemi di equilibrio e in trasferta si vede molto di più. A Udine ho visto lo stesso blackout che si è visto a Monza. La squadra in generale ha dei problemi"