Marinozzi: "Liberali scelta inevitabile, Jimenez evidentemente è più pronto rispetto al Theo attuale"

Andrea Marinozzi, in diretta dagli studi di Sky Sport 24, commenta le possibili scelte di Fonseca per Hellas Verona-Milan di domani sera. Il tecnico rossonero, proprio come contro il Genoa, si affida nuovamente ai giovanissimi Liberali e Jimenez, panchinando Theo Hernandez:

“Liberali gioca per mancanza di alternative in quella zona. Era lui o Camarda: ha scelto quello con caratteristiche da rifinitore. Jimenez ha fatto molto bene contro il Genoa. Senza Pulisic e Loftus è una scelta inevitabile. Theo ancora fuori vuol dire che non è proprio in condizione né fisica né mentale. Jimenez ha fatto molto bene, è più pronto rispetto al Theo Hernandez attuale.

Fonseca ha sempre avuto coraggio, l’anno scorso al Lille mette dentro Yoro, difensore centrale, e in estate lo vendono allo United per più di 60 milioni euro. Ha coraggio nel mettere dentro i ragazzi. Liberali è una scelta inevitabile, da Jimenez ha avuto buone risposte”.