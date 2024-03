Marinozzi: "Molto interessante la sfida tra Pioli e De Rossi: vedremo tante cose interessanti"

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a SkySport commentando il sorteggio tra Milan e Roma di Europa League: "Sarà molto interessante la sfida tra Pioli e De Rossi. Inizieranno a studiarsi nel prossimo mese e vedremo tante cose interessanti nell'arco delle due gare".

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME PARTITE

Ai quarti di finale di Europa League, il Milan se la vedrà contro la Roma. Prima della sfida di andata, in programma a San Siro l'11 aprile, i giallorossi avranno in campionato il derby contro la Lazio, mentre i rossoneri affronteranno in casa il Lecce. Tra le due gare europee sono in programma Sassuolo-Milan e Udinese-Roma. Dopo il ritorno (18 aprile), il Diavolo è atteso dal derby contro l'Inter, i giallorossi invece dalla sfida contro il Bologna all'Olimpico.

Questo il calendario:

Roma-Lazio e Milan-Lecce (campionato)

Milan-Roma (andata quarti Europa League)

Sassuolo-Milan e Udinese-Roma (campionato)

Roma-Milan (ritorno quarti Europa League)

Milan-Inter e Roma-Bologna