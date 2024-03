Marinozzi: "Non mi aspettavo tutte queste difficoltà del Milan, soprattutto in 11 contro 10"

Andrea Marinozzi, nel post partita di Milan-Slavia su Sky Sport, commenta così la prestazione di Leao e di tutti i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: “Come succede spesso quest’anno quando Leao non riesce ad andare forte in progressione ha comunque la capacità di mandare in porta i compagni. Succede col gol di Giroud. Il quarto gol è una sua giocata, una bella giocata che Pulisic spinge dentro.

Il Milan oggi è mancato tantissimo, non mi aspettavo tutte queste difficoltà soprattutto in 11 contro 10, non ha sfruttato tanto la superiorità numerica. In 11 contro 11 ha avuto grossissime difficoltà. Lo Slavia sarà carichissimo, questa gara gli dà molte più certezze rispetto a quelle che avevano primo dell’inizio della partita”.