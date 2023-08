Marinozzi su De Ketelaere: "Più colpe a lui che a Pioli, ha gettato la spugna alle prime difficoltà"

Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso a SkySport su De Ketelaere all'Atalanta: "Era arrivato da stella, alle prime difficoltà ha gettato la spugna. Le maggiori colpe le do a lui e non a Pioli. Tifo per lui: la speranza di vederlo brillare è tanta"