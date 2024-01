Marinozzi sul Milan: "Ora ha giocatori importanti in panchina in grado di cambiare le partite"

vedi letture

Andrea Marinozzi, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così il momento del Milan che è reduce dalla vittoria in rimonta in casa dell'Udinese: "Il Milan gioca bene, interpreta bene le partite. Ha cambiato modo di giocare rispetto all'inizio della stagione, cerca di dominare le gare anche se a volte non ci riesce. Contro l'Udinese è stata una partita strana: i rossoneri hanno fatto bene all'inizio, potevano segnare anche di più. Poi è successa quella cosa extra-campo che ha condizionato l'umore della squadra che ha subito due gol.

Alla fine sono arrivati due gol pescati dalla panchina. Il mercato estivo è stato importante e ora il Milan ha giocatori importanti in grado di cambiare le partite. Uno di questi è Okafor che quando entra ha spesso un impatto importante sul match".