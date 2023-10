Marocchi: "Adli non è un regista classico, ma a Pioli non ne serve uno"

Giancarlo Marocchi si è espresso su Adli nel prepartita di Genoa-Milan. Ecco le sue parole: "A Pioli serve un centrocampo dinamico, che non debba per forza lanciare lungo. Adli non è un regista classico, ma Pioli non vuole quelle caratteristiche: aveva Bennacer e Tonali, ma ha vinto lo Scudetto mandandoli in giro per il campo".