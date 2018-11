Marocchi: "Con Ibra non si costruisce nulla ma si può arrivare tra le prime quattro"

Giancarlo Marocchi, intervenuto su Sky Sport 24, ha detto la sua sul possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero: "Con Ibra non si costruisce nulla ma si può arrivare tra le prime quattro. Forse alla nuova proprietà serve più il risultato poi si ricomincerà a costruire. Higuain-Ibrahimovic? Alla lunga non possono stare bene insieme ma per tre mesi... La coppia giusta tecnicamente sarebbe Ibra-Cutrone".