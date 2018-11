Marocchi: "Con l'aggiunta di Higuain ci si aspettava qualcosa in più, il Milan per me ha potenziale da quarto posto"

Giancarlo Marocchi, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul momento rossonero: "Gattuso arriva per rimediare ad una situazione nel post Montella, porta bel gioco, in campo invece era assistente di quelli che facevano bel gioco. Gli hanno aggiunto Higuain e ti aspettavi iniziasse subito bene, invece non è andata così. Il potenziale del Milan secondo me è da quarto posto".