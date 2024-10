Marocchi: "Fonseca deve fare l'allenatore, non pensare a mille altre questioni"

Negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Giancarlo Marocchi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e Paulo Fonseca,c che si ritrova a gestire un caso, se così vorremmo chiamarlo, piuttosto delicato:

"Secondo me è Fonseca che sta andando nella direzione giusta, ovvero normalizzando la cosa. Cioè Leao è, se non il più bravo, tra i più bravi del Milan. È certo. È discontinuo? È certo. A Roma lo stesso discorso lo fanno per Dybala. Ognuno ha la propria "croce" se la vogliamo vedere come una croce. Invece dobbiamo prenderlo come un dato di fatto. Noi non possiamo chiedere in ogni partita a Leao di giocare 90 minuti, di essere il migliore in campo, fare 3 gol e 3 assist. Quindi è un problema della società.

La società deve decidere se tenersi Leao in rosa oppure se togliersi il "problema". Punto. L'allenatore ha bisogno di normalizzare, non può ogni volta dover giustificare non so che cosa. Lo mette in panchina per far giocare un altro, punto. Deve diventare questa la normalità per Fonseca, perché dovrebbe pensare anche alle questioni tecnico tattiche, non a mille questioni, all'umore della squadra. Non siamo all'asilo, lui fa l'allenatore".

Marocchi ha poi concluso: "Ad un certo punto devi rispettare le doti di ogni giocatore. Tante, poche, medie che siano, anche i difetti. Arrivi ad un certo punto che migliori un po'. Poi purtroppo Leao ha fatto anche qualche passo indietro, c'è stata l'involuzione. Arrivi al massimo dello sviluppo delle tue potenzialità, e poi più in là di lì non vai. Non si può sempre chiedere tutto a tutti. Ad un certo punto ci si ferma e si fanno delle valutazioni: "È uno che mi chiederà non so quanti milioni di ingaggio da Milan?" Si o no. Ma lo deve fare la società, Fonseca deve fare la squadra migliore possibile".