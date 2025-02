Marocchi: "Giocatori sordi a Fonseca e a Conceiçao. Questa squadra per la maggior parte dei giocatori, non sente. Non riesce a provare emozioni"

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Juventus e Bologna, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato del Milan, evidenziando le difficoltà dei rossoneri: "In una squadra c’è, in ordine di importanza, tecnica, tattica e l’emotività. Sono stati sordi a Fonseca e a Conceiçao. Purtroppo, questa squadra per la maggior parte dei giocatori, non sente. Non riesce a provare emozioni".

Intanto il Milan non si arrende e continua a lavorare per perfezionare l'organigramma a livello societario. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il profilo che verrà inserito sarà quello di un dirigente esperto e capace, in grado di fare da tramite tra l'allenatore e la squadra. Un vero e proprio direttore sportivo: tra i nomi seguiti da Gerry Cardinale c'è quello di Fabio Paratici, mentre Andrea Berta ha già raggiunto un accordo con un club estero.

Il primo è il preferito della proprietà e la chiamata del Diavolo potrebbe lusingarlo a tal punto da trovare gli stimoli giusti per tornare protagonista in Italia. Il secondo invece a luglio finirà di scontare la squalifica e sarà pronto per ripartire. Da non dimenticare anche le alternative, tra cui ci sono Igli Tare, con cui sono stati fatti alcuni sondaggi, e François Modesto, che si sarebbe offerto al Milan. Entro fine marzo la società vuole aver definito tutto.