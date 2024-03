Marocchi: "Ha azzeccato bene l'aggettivo Bergomi: Milan abbagliante. Anche con l'Empoli ha stradominato, però i toscani hanno avuto due occasioni"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento domenicale col programma presentato da Fabio Caressa 'Sky Calcio Club', l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo Giancarlo Marocchi è intervenuto sui temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria sull'Empoli, compiendo un'analisi tecnica su quello che la formazione rossonera dovrebbe migliorare per confermarsi la seconda forza del campionato. Queste le sue dichiarazioni.

"Devono iniziare a difendere i centrocampisti. Non c'è nulla da fare, questa squadra non può sempre vincere 4 a 2. Ha azzeccato bene l'aggettivo Bergomi: è abbagliante. Anche oggi, stradominando, l'Empoli prende il palo e poi ha anche un'altra occasione. Il Milan o vince 4 a 2 oppure dà troppo la possibilità agli altri di pareggiarla. Secondo me i due centrocampisti centrali e Loftus-Cheek una mano ai quattro difensori la devono dare un po' di più, soprattutto nella riconquista della palla".