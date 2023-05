Marocchi: "In Europa si sente la tradizione: solo così si spiega la vittoria del Milan sul Napoli"

Giancarlo Marocchi, nel corso del Club di Sky Sport, ha commentato così il fatto che in Europa possa pesare la tradizione di un club anche a diversi anni di distanza dagli ultimi trionfi: "Si, si sente la tradizione. Solo così si può spiegare che il Milan abbia stravinto in Champions contro il Napoli, non nel risultato ma con la strategia di abbassarsi e colpire in contropiede: ogni volta che partivano in contropiede si aveva la sensazione che potesse succedere qualcosa. Tanto gioco per il Napoli ma pericolosità poca. Può essere che ci sia qualcosa negli spogliatoi".