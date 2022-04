Marocchi: "Milan e Inter lotteranno fino alla fine, sarà una sfida che si giocherà sui particolari"

MilanNews.it

Giancarlo Marocchi, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sulla lotta tra Milan e Inter: “Milan e Inter lotteranno fino alla fine. Sono curioso di vedere se la vincente del derby di Coppa Italia troverà qualcosa in più. Magari chi andrà in finale avrà maggiore entusiasmo. Sarà sfida che si giocherà su dei particolari, con tanti rimpianti per chi non vincerà lo Scudetto. Siamo in fondo, vedo le tre squadre davanti vincere perché hanno giocatori nettamente superiori alle altre”.