Marocchi: "Napoli fortunatissimo, perché i 4 gol dal Milan li ha presi in campionato. Sai che svegliata"

MilanNews.it

Ospite negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Giancarlo Marocchi ha parlato del Napoli in vista del quarto di finale di Champions contro il Milan: "Spero che Spalletti non si debba pentire di non aver fatto turnover due mesi fa, quando tutto andava bene, tutti i giocatori erano freschissimi e il Napoli era imbattibile. In quel periodo li ha lasciati in campo ed ha guadagnato questi 16 punti di vantaggio e più su tutte le altre. Adesso arriviamo al dunque, perché se vediamo le partite giocate nell’ultimo turno, quasi quasi ha tenuto meglio il campo il Milan nel pareggio con l’Empoli che il Napoli nella vittoria di Lecce. Il Napoli non è proprio nel momento di maggior forma.