Marocchi su De Ketelaere: "Gli creerei più spazio intorno: fatica nello stretto"

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista di Sky, nel corso di Calciomercato - L'Originale ha parlato di Charles De Ketelaere suggerendo un eventuale espediente tattico per aiutarlo a sbloccarsi: "Tendenzialmente nel ritiro estivo si sta bene, si ritrovano i compagni e non ci sono i punti in palio. Creerei un po' più di spazio intorno a CDK, nello stretto fa un po’ fatica: il Milan attacca con tanti uomini".