Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha parlato così del Milan: “La chiave, secondo me, è azzeccare il trequartista. Io punterei su Calhanoglu, ha caratteristiche tecniche, come il controllo con la palla portata avanti, che sono ideali per il gioco di Giampaolo. Il Milan deve ancora nascere, mi sembra ancora indietro e in difficoltà”