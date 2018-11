Maroni: "Ha ragione Salvini, il Milan lo multi"

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Ha ragione Salvini, Higuain è stato indegno e ora secondo me il Milan lo dovrebbe anche multare: l'argentino è andato controcorrente con la storia del club per cui io e Matteo tifiamo". Pensieri e parole di Roberto Maroni, che al telefono con l'Ansa si schiera con il suo collega-rivale di partito nella polemica del giorno. La Lega partito, dunque, molto più dura con Higuain della Lega calcio. "Se tutti ci comportassimo come lui ogni volta che qualcosa ci va storto - aggiunge Maroni - non ci sarebbe la civiltà ma la barbarie".