'Marotta all'Inter positivo per Serie A'

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - ''Marotta all'Inter? Se rimane in Italia è positivo per il calcio italiano''. Il direttore sportivo della Roma Monchi ha commentato così l'ormai prossimo approdo di Beppe Marotta all'Inter. ''Ha vinto tanto con la Juve, ha fatto tanto per il calcio italiano, se rimane in Italia è positivo. Per tutti è meglio che i professionisti bravi rimangano qui''.