Marotta "Con Icardi non c'è rottura"

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - "Sono dinamiche interne e le gestiamo direttamente con l'interessato, lo faremo al più presto e lo abbiamo fatto in questi giorni. Mi pare che non ci sia molto da ricucire, non essendo arrivati a una rottura. Questa non è una rottura, assolutamente". Giuseppe Marotta torna a parlare del caso Icardi in casa Inter all'indomani della lettera in cui l'argentino ribadisce il suo legame alla maglia nerazzurra ma chiede rispetto. "Come ha recepito la società la lettera? Con un nulla di fatto - dice l'ad nerazzurro -. Se ne è parlato molto. Dovrei stare un'ora a parlare di queste questioni, ma sono molto concentrato su questa partita che è molto importante. A Firenze dovevamo vincere e purtroppo non abbiamo ottenuto i tre punti, questo è un grande rammarico. Abbiamo tanta rabbia e vogliamo trasformarla in motivazione forte, al resto penseremo nei prossimi giorni".