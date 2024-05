Marotta: "Grati a Zhang. Oggi non ha potuto partecipare, soffre di non essere qui con noi"

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Porto un saluto da parte del presidente Steven Zhang che non ha potuto partecipare ma non ha mai fatto mancare il suo affetto nei nostri confronti e la sicurezza". Lo ha detto Giuseppe Marotta, amministratore delegato Sport dell'Inter nel suo discorso durante il conferimento al club dell'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza del Comune concessa in occasione della seconda stella. Zhang "ha fortemente applicato il concetto della delega, soffrirà di non essere qui con noi oggi - ha aggiunto -. Siamo riconoscenti a lui e alla sua famiglia che hanno profuso capitali e ci hanno dato fiducia".

Marotta ha poi ringraziato per i risultati ottenuti anche i presidenti che "ci hanno preceduto". "Nel mondo dello sport e dell'impresa non c'è squadra che va in campo e che vince che non abbia alle spalle una società forte che contribuisce a supportare la squadra", ha concluso. (ANSA).