Marotta, Juventus-Inter? Vediamo...

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - In attesa di essere nominato amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta continua a mantenere un profilo decisamente basso, evitando ogni dichiarazione in proposito. Venerdì vedrà Juventus-Inter? "Vediamo", ha tagliato corto sorridendo l'ex ad bianconero prima di partecipare al Consiglio della Lega Serie A, in veste di consigliere federale. All'ordine del giorno del Consiglio ci sono il bilancio, aggiornamento sulle attività federali e, fra le varie ed eventuali il Consiglio porrebbe fare il punto sulla selezione del nuovo a.d. della Lega: nei giorni scorsi sono stati intervistati candidati come l'ex manager di Sky Matteo Mammì, l'ad di Infront Luigi De Siervo e Alessandro Araimo, executive vice president general manager di Discovery Italia.