Marotta: "L'Inter punterà al trofeo non vinto nel 2022"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Il calcio ha appena scritto una bellissima pagina e dimostrato di come sia un bellissimo fenomeno di aggregazione. Adesso tocca a noi, vogliamo ricominciare con la voglia di toglierci grandi soddisfazioni. Una società con la storia dell'Inter non può non essere ambiziosa. Dobbiamo essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte". Lo ha detto Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, parlando a Sky Sport, a margine della festa natalizia del club nerazzurro. "Siamo felici per Lautaro e Correa. A dimostrazione di cosa significhi per un giocatore la vittoria della Coppa del mondo. Questo trionfo può dar loro la carica in modo che possano dimostrare tutte le qualità che possiedono anche con noi - aggiunge -. Lukaku? Ama l'Inter e questo lo abbiamo capito da tempo. Ci aspettiamo cose importanti da lui, ma deve ritrovare la condizione. E' carico. L'augurio per l'anno nuovo? Speriamo possa portare quel trofeo che non abbiamo conquistato nel 2022". (ANSA).