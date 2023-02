Marotta: "Nuovo San Siro? All'estero tutto più semplice, qui il processo è molto lento"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo intervento dal palco del Coni, in occasione della presentazione del libro “Società sportiva 2030”, l'a.d. dell'Inter Giuseppe Marotta si è così espresso sulle problematiche che stanno scandendo l'iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio in condivisione con il Milan: "All'estero è tutto più semplice: la costruzione di uno stadio viene considerata un elemento di carattere nazionale. Nel nostro caso, invece, si fa riferimento al territorio, e quindi bisogna passare attraverso un processo di analisi molto lento. Questo fa sì che con il tempo subentrino ulteriori problematiche, che non hanno portato a far sì che tutto diventasse più fluido".