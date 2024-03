Marotta spiega: "Col vecchio regolamento saremmo passati noi in Champions"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è stato intervistato dai microfoni da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di San Siro contro il Napoli. Tanti i temi trattati nel corso del questo intervento, fra i quali anche la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. Quest le dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

Critiche troppo feroci dopo l'eliminazione?

"Quando si è un grande club come l'Inter dobbiamo accettarle e conviverci, avendo però nello stesso tempo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora: la nostra è una stagione bellissima. Ci tengo a sottolineare la differenza fra l'essere primi in campionato e qualificarsi in Champions. Mentre il campionato lo vince sempre la squadra più forte in assoluto, essendoci 38 tappe a disposizione, le competizioni europee non le vincono sempre le più forti. Certamente arrivano in alto, ma poi ci sono tante componenti: dal sorteggio, agli infortuni. Con il vecchio regolamento saremmo passati, è cambiato, ci siamo adeguati ma la differenza sarebbe minima. La lotteria dei rigori, probabilmente anche inesperienza e errori che sono stati fatti ma tutto questo va catalogato con grande ottimismo e deve essere un tesoro per il futuro".