Marotta svela la sua favorita per lo Scudetto (e non è l'Inter)

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di come potrebbe andare la stagione dei nerazzurri in Italia e non solo: "Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto".