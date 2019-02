Marotta,Conte? Massima fiducia Spalletti

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - 'Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. Il club ha massima fiducia in lui'. L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta conferma così la fiducia nel tecnico nerazzurro Spalletti, allontanando le voci su Antonio Conte. 'Milano è una grande città, non solo bella. Mi sembra legittimo che un cittadino come Conte possa passeggiare in centro', le parole di Marotta a RaiSport.