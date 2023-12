Marsiglia, Papin: "Milan? Meglio trovarlo più avanti. Gattuso ha bisogno di tempo"

Jean Pierre Papin, attuale consulente tecnico dell'Olympique Marsiglia, ha parlato ai microfoni di SKY per quanto riguarda l'accoppiamento di Europa League contro lo Shakhtar di Donetsk. "Per noi è un sorteggio molto difficile, perché lo Shakhtar è una grande squadra, è arrivata terza nel girone di Champions facendo nove punti e battendo il Barcellona. Ha un'esperienza incredibile in Europa, è difficile ma possiamo anche credere in una sorpresa".

L'ex attaccante rossonero ha parlato poi del possibile accoppiamento con il Milan, evitato almeno per questo momento. "Sorteggio si può prendere tutti, secondo me non è il tempo giusto. Più tardi sarà meglio".

Una parola poi su Gattuso. nuovo allenatore dell'OM, che sta riprendendo i giri giusti dopo un inizio complicato. "Stiamo lavorando, il nostro coach ha portato tante cose, grinta, filosofia. Oggi siamo al sesto posto e stiamo aspettando. Ha cambiato molte situazioni e ci vuole tempo per modificare tutto".