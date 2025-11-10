Martedì 18 novembre la presentazione del "Gran Galà - 3^ Trofeo Italo Galbiati"

Conferenza stampa di presentazione "Gran Galà - 3º Trofeo Italo Galbiati" Milano, 30/10/2025 - La Società Cimiano Calcio, promotrice della terza edizione del Trofeo Italo Galbiati, ha il piacere di invitare la S.V. alla Gran Galà di presentazione del torneo calcistico, intitolato all'indimenticabile allenatore, che si terrà presso la prestigiosa location dell Auditorium Banco BPM di Milano.

La serata sarà presentata dal giornalista Gianluca Di Marzio e vanterà la presenza di tanti campioni del presente e del passato, oltre ai massimi Dirigenti del calcio italiano.

Dettagli dell'evento:

﻿﻿Data: Martedì, 18 Novembre 2025

﻿﻿Ora: dalle ore 18:45

﻿﻿Luogo: Auditorium Banco BPM, via Massaua 6, Milano

Il torneo:

Il 3° Trofeo Italo Galbiati si ripropone di ripercorrere il grande successo ottenuto dalle prime due edizioni andata in scena negli ultimi due anni, ospitando molte tra le squadre più prestigiose del panorama calcistico lombardo. Questa manifestazione rappresenta un'opportunità unica per le squadre protagoniste di dimostrare le loro abilità in campo condividendo l'entusiasmo che il calcio giovanile è in grado di regalare.

Invito alla Stampa:

Invitiamo la stampa ad unirsi a noi per celebrare la memoria di Italo Galbiati attraverso il 3º Trofeo calcistico a lui dedicato.

Il pensiero del Presidente del Cimiano Calcio, Federico Galli:

"Siamo onorati di dare vita per il terzo anno consecutivo a questo Torneo che celebra l'eredità di Italo Galbiati, un simbolo di dedizione e amore per il nostro sport. Questa manifestazione non è solo un opportunità per competere ma anche per unire i cuori e trasmettere i valori che Italo ha incarnato nella sua vita."