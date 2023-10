Martinez vince il premio Yashin. Maignan al nono posto

Nessuna sorpresa, il Trofeo Yashin va ad Emiliano Martinez. Il portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina è stato il migliore della scorsa stagione: un'annata meravigliosa, chiusa con la qualificazione in Conference League per la squadra di Emery e soprattutto con la vittoria del Mondiale in Qatar.

Il classe '92 è stato grande protagonista nella rassegna iridata, soprattutto nella finale contro la Francia e nei quarti contro l'Olanda, con parate decisive sia nei 120' che nella lotteria dei rigori.

Dibu Martinez ha preceduto Ederson, vincitore del Treble con il Manchester City, e Yassine Bounou, uno degli eroi del Marocco classificato quarto in Qatar. Fuori dal podio Mike Maignan (Milan), Aaron Ramsdale (Arsenal), Andre Onana (Manchester United/Inter), Thibaut Courtois (Real Madrid), Brice Samba (Lens), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona) e Dominik Livakovic (Fenerbahce).