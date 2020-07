Martorelli: "Le parole di Ibra su Rangnick? Non si parla così"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'agente Martorelli ha parlato delle parole di Ibrahimovic su Rangnick: "Non condivido e non accetto queste parole. Serve rispetto per un allenatore e credo che dopo questo dichiarazioni non ci siano i presupposti per continuare al Milan. Non si parla così. Capisco che Rangnik non sia Mou o Ancelotti però è sempre un professionista serio da rispettare. Stimo molto Pioli, sta facendo benissimo e avrebbe meritato di continuare la sua avventura rossonera. Alla prima occasione siederà su una panchina importante".