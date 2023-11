Masala alla Gazzetta: "Spunta Camarda, la Serie A punti di più sui baby talenti"

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Masala ha parlato della possibile convocazione di Francesco Camarda nel Milan: "Si tratta di un’emergenza: Giroud è squalificato, Leao e Okafor infortunati, in avanti non resta che Jovic, peggio che andar di notte. Pioli avrebbe volentieri evitato di assoldare un Primavera, comunque la vicenda è affascinante, sembra l’incipit di una favola sportiva, ancor più intrigante se il centravanti è promosso dalla scuola del club".

Prosegue: "C’è tanta curiosità attorno a Camarda, accreditato di circa 400 gol in tutte le categorie della sua precoce carriera. Numeri che ne alimentano la fama e, in proporzione, le aspettative su Francesco, che non è il primo e non sarà l’ultimo ragazzino a ritrovarsi catapultato in prima squadra. La storia del calcio è costellata di bambini-prodigio che poi devono affrontare l’inevitabile bivio. Restiamo in ambito rossonero: c’è stato chi, dopo il rito di iniziazione, è diventato Rivera o Donnarumma, chi invece è rimasto la promessa Macina".

Chiusura, più in generale, sui giovani talenti: "Al di là della stretta necessità, però, sarebbe ora che i nostri club, non soltanto il Milan, puntino di più e meglio sui loro giovani. Chi ha la fortuna di ritrovarsi il campioncino cresciuto in casa, ci investa su con tempo e denaro, gli conceda un minimo di occasioni, senza la frenesia di ottenere tutto e subito. Basta farsi un giro in Europa per capire come regolarsi: le grandi, prima di disfarsi di giovani in gamba, li battezzano e li sottopongono ai crash test in ogni competizione".