Masala: "Il Milan A fa il suo dovere: l'unico brivido è dato dall'infortunio di Leao"

Andrea Masala, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha parlato così del Milan e della volata Champions: "Lotta avvincente, tutte in corsa: con il distacco, anzi i distacchi, del dominatore assoluto, il Napoli campione d’Italia si gode lo spettacolo. Sarà un maggio torrido con sei concorrenti per i tre posti restanti in Champions. La tappa di ieri rilancia un Milan che mercoledì scorso, con le riserve, ha rischiato la sconfitta a San Siro con la Cremonese. Pioli con la Lazio ha cambiato il chip e ha inserito la modalità «squadra titolare» con 12-13 effettivi, manco fossimo negli anni Settanta. Il Milan A fa il suo dovere: l’unico brivido contro la seconda in campionato è dato dall’infortunio di Leao, che comunque rassicura tutti per l’euroderby.

Ci pensano Bennacer e Theo Hernandez, gli attaccanti continuano ad avere una fame del Diavolo. Bel problema: Giroud non segna in A da quasi due mesi, per sua fortuna si è tenuto in esercizio con il gol al Napoli in Coppa. Origi è destinato a essere ricordato come l’anti-Divock, Rebic non punge più. Con gli altri reparti, Pioli ha perforato la seconda miglior difesa del torneo. Qui scatta un segnale per Sarri: ha sperperato parte del vantaggio, dopo i due ko di fila deve ripartire venerdì con il Lecce, appena a +4 sulle terzultime".