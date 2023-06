Masala sulla Gazzetta: "Milan, servono innesti top a centrocampo. Milinkovic-Savic sarebbe un tassello prezioso"

MilanNews.it

Andrea Masala, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del mercato del Milan: "A centrocampo non ci saranno più Tonali e Diaz, Bennacer è lungodegente: il reparto ha bisogno immediato di una ristrutturazione profonda. È vicino l’ingaggio di Kamada, gli altri papabili sono Loftus-Cheek, Reijnders, tutti profili interessanti, oltre al corteggiatissimo Frattesi, che sarebbe la vera gemma e che comunque ha ampi margini di crescita. [...] I vertici rossoneri si danno la regola di puntare soltanto a chi può essere rivenduto dopo tre-quattro stagioni. Però si può fare un’eccezione: per esempio, circola da mesi il nome di Milinkovic-Savic, uno dei pallini di Pioli.

Il centrocampista serbo è nell’età della maturità, sarebbe un tassello prezioso nel telaio milanista. Certo, ci sarebbe da avviare il dialogo con la Lazio, compito non facilissimo, e soprattutto ci sarebbe da battere la concorrenza sempre più serrata della Juve, ora che Rabiot si allontana. Su uno come Milinkovic non ci dovrebbero essere dubbi, eppure i rossoneri non sono ancora del tutto convinti di andare a trattare per un giocatore dall’identikit simile".