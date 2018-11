Massara: "Dopo il cambio di proprietà tutti ci aspettavamo una crescita del Milan. Sui fischi dei tifosi..."

Intervenuto a SkySport24, Dario Massara ha parlato così di Milan e Inter: "Sono stati due percorsi diversi: l'Inter ha iniziato a rilento, ma poi ha iniziato a correre veramente, mentre i rossoneri sono andati a singhiozzo. Ci aspettavamo una crescita del Milan, soprattutto dopo il cambio di prorpietà, così come ci si aspettava un passo in avanti dell'Inter dopo il grande mercato estivo. Quest'anno Spalletti sta cambiando più del solito, ha capito che per essere competitivo in tutte le competizioni deve fare il turnover. Gattuso è stato invece costretto a cambiare soprattutto a causa degli infortuni, passando dal 4-3-3 al 4-4-2. I fischi dei tifosi derivano dal fatto che il Milan non vince tanto da diversi anni e per questo c'è meno pazienza".