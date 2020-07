Massara: "I soldi di Suso per Szoboszlai? E' presto ma li reinvestiremo nella squadra"

Frederic Massara, intervistato da Sky Sport, ha risposto ad una domanda che chiedeva se i soldi incassati da Suso verranno reinvestiti su Szoboszlai: "E' presto, intanto c'era il riscatto in caso di qualificazione del Siviglia in Champions League avvenuta. Sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Adesso non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma, è un ostacolo molto difficile da superare"