Massara: "Ibra è un'occasione. De Paul e van de Beek per giugno"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sul mercato del Milan: "In questo momento per ciò che è successo a livello infortuni il Milan ha più esigenze in altri reparti, in attacco ci sono Higuain e Cutrone ed altri giocatori che possono essere impiegati. Ibrahimovic potrebbe essere un'occasione, è un nome che si fa all'interno del Milan ma non lo definirei una priorità assoluta. De Paul? Ci sta, sarà difficile strapparlo a gennaio per il Milan, si comincia a lavorare per giugno. Continuando così farebbe salire il suo valore. Il Milan segue anche van de Beek, una pista già tracciata per giugno".