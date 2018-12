Massara: "Ibra non è mai stato del tutto smentito ma non è la priorità"

Dario Massara, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del mercato del Milan: "C'è sempre la risposta della UEFA sul FPF, molto dipenderà da quello. Ibrahimovic non l'hanno confermato e del tutto smentito, ma non è la priorità. Una pista come Fabregas è molto più attuale per la squadra di Gattuso. A gennaio è sempre più facile aggiustare che investire".